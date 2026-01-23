FSV Zwickau sagt Freital-Test ab, Generalprobe gegen Dynamos U21

Zwickau - Der Winter hält Westsachsen weiterhin fest im Griff und das hat auch Auswirkungen auf den FSV Zwickau . So müssen die Schwäne ihr für Sonnabend geplantes Testspiel gegen den NOFV-Oberligisten SC Freital absagen.

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (41) verkündete, dass das Testspiel gegen Freital ausfällt. © picture point/Sven Sonntag

"Wir haben uns dazu entschieden, das Testspiel nach Rücksprache mit Freital aufgrund der Witterungsverhältnisse abzusetzen", berichtet Sportdirektor Robin Lenk (41).

Die tiefen Nachtemperaturen um die minus zehn Grad Celsius hätten dazu geführt, dass der Kunstrasenplatz von Empor Glauchau, wo die Begegnung stattfinden sollte, spiegelglatt sei.

"Das Verletzungsrisiko ist dann einfach zu groß", gibt Lenk zu bedenken. Und noch mehr Ausfälle kann und will sich der Tabellenvierte der Regionalliga Nordost nicht leisten, nachdem aktuell mit Sonny Ziemer (24), Cemal Sezer (29), Lennert Möbius (22) und Lucas Albert (26) vier Spieler krankheitsbedingt flachliegen.

Die Partie gegen den Fünftliga-Spitzenreiter wäre dennoch eine Woche vor dem Start in die Rest-Rückrunde noch mal ein guter Gradmesser gewesen.