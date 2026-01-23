FSV Zwickau sagt Freital-Test ab, Generalprobe gegen Dynamos U21
Zwickau - Der Winter hält Westsachsen weiterhin fest im Griff und das hat auch Auswirkungen auf den FSV Zwickau. So müssen die Schwäne ihr für Sonnabend geplantes Testspiel gegen den NOFV-Oberligisten SC Freital absagen.
"Wir haben uns dazu entschieden, das Testspiel nach Rücksprache mit Freital aufgrund der Witterungsverhältnisse abzusetzen", berichtet Sportdirektor Robin Lenk (41).
Die tiefen Nachtemperaturen um die minus zehn Grad Celsius hätten dazu geführt, dass der Kunstrasenplatz von Empor Glauchau, wo die Begegnung stattfinden sollte, spiegelglatt sei.
"Das Verletzungsrisiko ist dann einfach zu groß", gibt Lenk zu bedenken. Und noch mehr Ausfälle kann und will sich der Tabellenvierte der Regionalliga Nordost nicht leisten, nachdem aktuell mit Sonny Ziemer (24), Cemal Sezer (29), Lennert Möbius (22) und Lucas Albert (26) vier Spieler krankheitsbedingt flachliegen.
Die Partie gegen den Fünftliga-Spitzenreiter wäre dennoch eine Woche vor dem Start in die Rest-Rückrunde noch mal ein guter Gradmesser gewesen.
FSV trifft auf Dynamos U21
Nun sind die Augen auf die Generalprobe nächsten Mittwoch gerichtet. Dann nämlich trifft Zwickau in Dresden auf Kunstrasen in der Walter-Fritzsch-Akademie und ohne Zuschauer auf die Zweitvertretung der SG Dynamo, die um Spieler aus dem Kader des Zweitligisten verstärkt werden soll.
"Wir freuen uns auf dieses Testspiel gegen einen sehr gut ausgebildeten Gegner, der uns richtig fordern wird. Das ist genau die richtige Vorbereitung fürs erste Punktspiel gegen den SV Babelsberg nächsten Sonntag", so Lenk. Übrigens: Cheftrainer Rico Schmitt (57) war am Freitagvormittag nach Berlin gefahren, um die Filmstädter bei ihrem Testspiel bei Hertha II. zu scouten.
Angesichts der Wetterprognosen für nächste Woche mit Schneefall und Minusgraden müsse man allerdings abwarten, ob die Partie gegen Babelsberg in der GGZ-Arena gespielt werden kann, so Lenk.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / C3 Pictures, Picture Point/Sven Sonntag