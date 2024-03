Torwartwechsel mit Folgen: FSV verliert bei Viktoria Berlin

Berlin - Der FSV Zwickau unterliegt im Nachholer bei Viktoria Berlin aufgrund einer ganz schwachen ersten Halbzeit mit 0:2 (0:2) und verpasst es vor dem Derby beim Chemnitzer FC am Ostersonntag somit, am Bezirksrivalen vorbeizuziehen.

Die Partie war keine fünf Minuten alt, da musste der Keeper erstmals hinter sich greifen. Lloyd-Addo Kuffour verlor rechts die Orientierung, was Julien Damelang (5. Minute) eiskalt bestrafte.

"Mit Blick auf das Pokalspiel beim VfB Fortuna Chemnitz am Sonntag wollten wir dem ein oder anderen Spieler eine Pause gönnen", erklärt Lenk.

Überraschung in der Startelf! Coach Rico Schmitt entschied sich im Vergleich zum 2:0 über den Berliner AK zu drei Wechseln, wovon der auffälligste zwischen den Pfosten stattfand, wo Lucas Hiemann für Benjamin Leneis stand.

FSV-Coach Rico Schmitt überrasche mit drei Wechseln in der Startelf nach dem Sieg am vergangenen Wochenende. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Zwickau wirkte verunsichert und bekam offensiv nichts zustande, wohingegen Viktoria kurz vor der Pause einen neuerlichen Klops der Gäste bestrafte. Hiemann kollidierte bei einem langen Ball mit Kilian Senkbeil, was diesmal Laurenz Dehl (43.) aus elf Metern nutzte.

"Bei beiden Gegentoren machen wir krasse individuelle Fehler", kritisiert Lenk.

Nach dem Seitenwechsel herrschte zwischen den Strafräumen erstmal viel Leerlauf. Hiemann erst wackelig gegen Berk Inaler (83.), dann aber umso besser gegen Lucas Falcao (85.).

Die Westsachsen zeigten sich in Summe zu uninspiriert und kassieren unter dem Strich eine verdiente Niederlage. Lenk: "Wir hatten eigentlich keine nennenswerte Torchance, außer zweieinhalb Schüssen aus der Distanz. So kannst du auswärts dann nichts mitnehmen, wenn du keine eigenen Chancen kreierst. Von daher geht die Niederlage absolut in Ordnung."