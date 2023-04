Schon wieder! FSV Zwickau verspielt 2:0-Führung gegen Spitzen-Team

Tor für Zwickau nach 25 Minuten: FSV-Spieler Maximilian Jansen (nicht im Bild) trifft für die Schwäne zum 1:0. © Picture Point/Gabor Krieg

Gegen den 1. FC Saarbrücken müssen sich die Westsachsen vor 4829 Zuschauern in der heimischen GGZ-Arena mit einem 2:2 (1:0) begnügen und bleiben tief im Tabellenkeller stecken.



In den ersten Minuten musste einem himmelangst werden, bei dem was Saarbrücken offensiv auf den Platz brachte. Die Gäste schnürten Zwickau regelrecht in der eigenen Hälfte ein und drängten auf die frühe Führung.

Johannes Brinkies (19.) wehrte einen gefährlichen Schuss von Julian Günther-Schmidt mit einer richtig starken Parade gerade noch ins Toraus ab. Das Eckenverhältnis von 0:8 sprach zu diesem Zeitpunkt für sich.

Doch die Elf von Ronny Thielemann überstand diese Drucksituation schadlos und setzte den einen entscheidenden Nadelstich. Jan-Marc Schneider sah Dominic Baumann auf dem linken Flügel. Der Angreifer setzte sich mit einer starken Einzelaktion am linken Strafraumeck durch und kam zum Abschluss.

Daniel Batz konnte den Ball nur nach vorne abwehren, wo sich Maximilian Jansen (25.) hineinwarf und den Abpraller im linken Eck versenkte.