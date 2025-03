Gleiche Spielertypen: Ist Schlaks Eixler der Woltemade des FSV Zwickau?

Zwickau - Als Lukas Eixler im Sommer 2024 vom FSV Zwickau unter Vertrag genommen wurde, bat TAG24 Sportdirektor Robin Lenk (40) um eine kurze Einschätzung. Was ist das für ein Spielertyp und was bringt er mit?

Lukas Eixler (21, im Bild) jubelte über seinen Treffer zum 2:0 gegen Lok. FSV-Sportdirektor Robin Lenk (40) verglich ihn bei seiner Ankunft mit Nick Woltemade (23). © Picture Point/Gabor Krieg

"Du kannst dich noch an Nick Woltemade (23, jetzt VfB Stuttgart/d. Red.) erinnern, der in unserem Abstiegsjahr mit Elversberg gegen uns gespielt hat. So ein bisschen vom Spielertyp und der Statur her kann man ihn vergleichen", entgegnete Lenk.

Lukas Eixler (21, 1,91 Meter groß), der Nick Woltemade (1,98 Meter) von Zwickau? Eine Ähnlichkeit ist definitiv gegeben.

"Das Einzige, was uns noch ein bisschen unterscheidet, ist schon, dass ich noch mit dem Köpfchen was kann. Nein, Spaß. Nick kann es auch sehr gut mit Ball am Fuß. Wir sind ähnliche Spielertypen, in der Box gefährlich, können den Ball festmachen und sind beide ein langer Schlaks", freute sich Eixler über den Vergleich, den Lenk zwischen ihm und Woltemade zog.

Beim Kopfballspiel hat der 21-Jährige natürlich selbst den Finger drauf. Wie er die Vorlage von Veron Dobruna (24) - der Linksaußen befindet sich seit Wochen in starker Form - mit dem Kopf über Lok-Keeper Andreas Naumann (32) ins Tor lenkte, war sehenswert.