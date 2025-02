Hat sich FSV Zwickau den Test gegen Dynamo verbaut?

Plauen/Zwickau - Hat sich der FSV Zwickau durch die witterungsbedingte Absage der Partie beim VFC Plauen sein geplantes Testspiel im eigenen Stadion gegen Dynamo Dresden verbaut? Das sollte in der Länderspielpause am 20. März steigen. Wahrscheinlicher ist jetzt der Nachholer im Vogtlandstadion.

Zwickau wollte am 20. März einen Test gegen Dresden bestreiten, der steht nun in den Sternen. © picture point/Sven Sonntag

Am Wochenende 22./23. März steht das Viertelfinale im Landespokal auf dem Plan.

Sowohl Dresden, Zwickau als auch Plauen sind schon raus. Daher will der NOFV das kleine Westsachsenderby nach TAG24-Infos an jenem Wochenende neu ansetzen.

Und zwar am Freitag, 21. März. Am Samstag spielt der CFC gegen Aue, einen Tag später Chemie gegen Lok Leipzig. Daher wird die Polizei keinem zweiten Spiel mit Sicherheitsrisiko zustimmen. Bliebe also der Freitag.

Eigentlich wollte Zwickau die Freunde aus Dresden einladen. Der Test soll am Donnerstag, also am 20. März, stattfinden. Gefehlt haben nur noch die Unterschriften.

Das werden sie auch weiterhin tun, zumindest bis der Nachholtermin steht.