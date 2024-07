Herrmann belohnt den FSV mit schlitzohriger Aktion

Zwickau - "Frag' nicht, was das für nervenaufreibende drei Tage waren", lachte FSV-Sportdirektor Robin Lenk am gestrigen Sonnabend befreit auf.

Jasper Maljojoki (23.) hatte die Gastgeber bei schwülheißem Wetter in Front gebracht. Zwickau kämpfte sich nach dem Seitenwechsel wieder hinein und glich durch eine schlitzohrige Aktion von Jahn Herrmann (51.) aus.

"Wir kamen gut in die Partie, geraten aber durch einen Kopfball nach einer Ecke in Rückstand und verlieren dadurch etwas den Faden", blickt Lenk zurück.

Trotz der Widrigkeiten durch die kurzfristige Spielabsage in Salzburg hat der FSV Zwickau das Maximum aus seiner Auswärtsfahrt herausgeholt und bei Wacker Burghausen einen ordentlichen Test bestritten. Vor 1200 Zuschauern in der Wacker-Arena, darunter 800 Gäste, trennten sich die beiden Regionalligisten 1:1 (0:1).

So traf Herrmann per Freistoß die Latte (90.+2.). "Unter dem Strich ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden gegen einen Gegner auf Augenhöhe, was uns gute Rückschlüsse ermöglicht", meint Lenk und bedankt sich nochmal für das relativ kurzfristige Einspringen von Wacker, um Zwickaus Wochenende zu retten: "Dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön!"