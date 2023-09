Leneis ist (heute) die Nummer 1: FSV erwartet gegen Chemie ein volles Haus

Benjamin Leneis (24) lenkt den Ball im Spiel gegen Luckenwalde über die Latte. Am heutigen Freitag steht er gegen Chemie im FSV-Kasten und will den möglichst sauber halten. © picture point/Sven Sonntag

"Wir müssen rattern, mit Herz und Leidenschaft Fußball spielen", will Schmitt sehen, wie sich sein Team auf dem Platz zerreißt. Aufgrund der schwachen Auswärtsbilanz (4 Spiele/0 Punkte) stehen die Schwäne daheim unter Ergebnisdruck.



Druck ist auch das Stichwort, wenn es um die Beantwortung der Torhüterfrage geht. Dort herrscht nämlich Zeitdruck, denn nach sieben Spieltagen hat Schmitt noch immer nicht die 1a-Lösung gefunden.

"Wir hatten uns vor der Saison für Benjamin Leneis entschieden. Bislang hat er uns aber nicht den Eindruck gegeben, dass er die ganz klare Nummer eins ist", erklärt der FSV-Coach.

Vor der Pokalpartie in Roßwein traf das Trainerteam daher eine etwas unorthodox anmutende Entscheidung.

Schmitt: "Benni sollte in Roßwein und den großen Ligaspielen in Cottbus und gegen Leipzig halten, Lucas Hiemann gegen den Berliner AK und Chemnitzer FC. In der folgenden Länderspielpause sind wir dann hoffentlich den Tick weiter, zu wissen, wer die Nase vorn hat und bis zur Winterpause auf der Eins ist."