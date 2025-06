Abbruch beim B-Junioren-Spiel Aue gegen FSV: Zwickau steht unter Schock

Zwickau - "Das ist ja fast mit einem Tankstellenüberfall gleichzusetzen. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch." Das sagt Mathias Arnold, Trainer der betroffenen B-Junioren des FSV Zwickau , deren Fans am Samstag beim Landesliga-Punktspiel beim FC Erzgebirge in Beierfeld von etwa 50 Auer Chaoten überfallen wurden .

Der Sportplatz in Beierfeld. Hier geschah am Samstag der Überfall von etwa 50 Auer Chaoten auf die FSV-Fans. © imago/HärtelPRESS

Ihm geht es dabei überhaupt nicht um die gestohlenen Fan-Utensilien. "Ein Fan zum Beispiel wurde komplett abgezogen. Handy, Geldbörse und andere persönliche Wertsachen wurden ihm geklaut. Vier unserer Anhänger wurden dabei verletzt, einer lag am Sonntagabend noch in der Klinik."

Unter den Verletzen war auch ein 15-jähriges Mädchen, die Freundin eines Zwickauer Spielers. "Das hat rein gar nicht mehr mit Fußball zu tun. Das war aus unserer Sicht eine geplante Aktion. Wer trifft sich schon am Samstagmittag zufällig so geballt in einem Gewerbegebiet und zieht dann gewaltbereit zu einem Fußballspiel?", so Arnold, der auch Vorstand beim FSV ist. Er hofft, "dass sich die Verletzten schnell erholen. Ich wünsche ihnen nur das Beste".

Die überfallenen Jugendlichen bezeichnet er als "B-Junioren-Groupies. Das waren Verwandte, Bekannte, Freunde. Eine handzahme Truppe, die sehr oft bei Heim- und Auswärtsspielen dabei ist".