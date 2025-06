FSV Zwickau begrüßt neuen Offensivspieler

Breitenbücher spielte in der vergangenen Saison in der Regionalliga Nord für Holstein Kiel II und überzeugte mit acht Toren in 33 Spielen.

"Nick bringt in seinem Spiel Attribute mit, die wir in dieser Form bislang nicht in unserem Kader haben. Er bedient damit ein etwas anderes Profil als die bisherigen Offensivspieler", berichtet Lenk: "Er ist hervorragend ausgebildet, hat in Hoffenheim die gesamte Nachwuchsabteilung durchlaufen und war zudem U-Nationalspieler."