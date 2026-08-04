FSV-Keeper Hiemann über seine Rückkehr nach Chemnitz: "Fahren dahin, um zu gewinnen"

Zwickau - Einer der wenigen, der gegen Greifswald zu überzeugen wusste, war Lucas Hiemann (27). Streng genommen bewahrte der Rückhalt der Schwäne die Seinen vor einer noch höheren Klatsche. Gleiches galt für Innenverteidiger Sonny Ziemer (24), der für den einmal geschlagenen Keeper einsprang und den Ball vor der Linie klärte.

Mit solchen Paraden bewahrte Lucas Hiemann (27) seine Mannschaft vor einer noch höheren Heimniederlage. © picture point/Sven Sonntag

Es hatte fast den Anschein, als würde die Defensive im Kollektiv das Seepferdchen absolvieren, so oft geriet der FSV Zwickau ins Schwimmen. Das am Dienstagabend noch mal beim Chemnitzer FC und es hagelt eine derbe Klatsche.

"Wir brauchen mehr Dynamik und Laufleistung und dürfen im Spielaufbau nicht so viele einfache Fehler machen. Ich glaube, auch gegen den CFC ist es möglich zu gewinnen, obwohl sie jetzt mit zwei Siegen und 7:0 Toren gestartet sind. Es ist ein Derby und da ist alles möglich. Und wir fahren dahin, um zu gewinnen", unterstreicht Hiemann.

Im Derby dürften die Antennen bei allen hochgefahren sein, so wie gegen Jena. Gegen Greifswald wiederum erweckte es den Anschein, als habe mancher das Ganze auf die leichte Schulter genommen.

"Unterschätzt würde ich nicht sagen, aber nach dem Sieg in Jena haben wir gedacht, es geht etwas leichter von der Hand. Greifswald macht das fußballerisch top mit konzentrierten Abschlüssen, was wir nicht gemacht haben", so Hiemann, für den ein nun extrem emotionaler Gang ansteht.