Nach Bier-Attacke gegen Schiri bei FSV-Spiel: Polizei ermittelt gegen Verdächtigen

Zwickau - Der FSV Zwickau hat durch den Spielabbruch gegen Rot-Weiss Essen am Sonntag den Klassenerhalt nahezu verspielt, denn die Partie wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit am grünen Tisch für die Gäste gewertet. Doch viel mehr noch haben die Schwäne an Ansehen eingebüßt, weil sich einige auf der Haupttribüne nicht im Griff hatten.