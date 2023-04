Schiedsrichter mit Bier überschüttet: Drittliga-Spiel Zwickau vs. Essen abgebrochen!

Zwickau - Fan-Eklat beim Abstiegsgipfel! Die Partie zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiss Essen ist beim Stand von 1:1 (1:1) am Sonntagnachmittag abgebrochen worden, nachdem ein Zuschauer der Heimmannschaft Schiedsrichter Nicolas Winter mit Bier überschüttet hatte.

Für den FSV Zwickau fing es traumhaft an: Dominic Baumann schoss nach 35 Minuten das 1:0 für die Schwäne. Doch das Spiel nahm eine unschöne Wendung. © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich habe mich beim Schiedsrichter für den Bierbecherwurf entschuldigt. Es handelt sich um einen unserer Sponsoren, den wir identifiziert haben. Das wird massive Konsequenzen haben", zeigte sich FSV-Vorstandssprecher Frank Fischer (55) geschockt.

Die Entscheidung auf Spielabbruch soll dem Vernehmen nach allein seitens des Unparteiischen erfolgt sein. Fischer: "Wie ich gehört habe, war es seine alleinige Entscheidung. Ich kann dies aber nicht validieren."



Es war der unrühmliche Höhepunkt einer ersten Halbzeit, in der Dominic Baumann (36.) Zwickau nach einer Slapstick-Aktion der Essener Defensive in Führung gebracht hatte. Das beruhigte die Fanseele nur kurz. Denn bereits vor dem Führungstor kochten die Emotionen hoch.

So ließ Referee Winter bei einem Foul an Noel Eichinger (6.), das kurz vor dem Strafraum stattfand - der Stürmer fiel aber erst im Sechzehner - weiterlaufen. Pfeift Winter hier, muss es Rot wegen Notbremse und Freistoß geben.

In der 24. Minute die nächste knifflige Aktion: Felix Herzenbruch klärte den Ball seinem Mitspieler Meiko Sponsel im Strafraum an den Arm, was Winter nicht als elfmeterwürdig wertete. Da der Essener seine Körperfläche nicht vergrößerte, tendenziell eine richtige Entscheidung.