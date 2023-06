Nach elf Jahren beim FSV Zwickau: Torwart-Trainer Steffen Süßner geht und wechselt nach Bielefeld

In Bielefeld beerbt der gebürtige Erdmannsdorfer Marco Kostmann (57), der bis zu einer Unterbrechung zwischen 2015 und 2017 seit 2011 als Torwarttrainer bei der Arminia tätig war.

Süßner stand in seiner aktiven Zeit nicht nur bei seinem Heimatverein CFC (1997 bis 2006) zwischen den Pfosten, sondern später auch beim FC Sachsen Leipzig, FC Erzgebirge Aue und in den letzten Monaten seiner aktiven Karriere beim Floriana FC auf der Insel Malta.

Der 45-Jährige, der einst beim Chemnitzer FC in der 2. Liga zwischen den Pfosten stand, hat mit Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld bereits einen neuen Verein gefunden.

Coach Ronny Thielemann (49) musste den FSV Zwickau verlassen. © Picture Point/Gabor Krieg

Neuer Cheftrainer ist Mitch Kniat (37), der den SC Verl in der vergangenen Saison auf Platz zehn geführt hatte. "Ich freue mich sehr darauf, mit dem neuen Trainerteam und modernen Verantwortungsprofilen in die Saisonvorbereitung zu starten", erklärte Kniat in der Mitteilung des DSC Arminia.

Süßner ist nach Chefcoach Ronny Thielemann (49, jetzt Co-Trainer beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig) und dessen Assistenten Robin Lenk (39, er stieg beim FSV zum neuen Sportdirektor auf) der dritte Abgang aus dem Trainerteam der Zwickauer, die zu Wochenbeginn ihren neuen Chef an der Seitenlinie vorstellen wollen.

Mit Davy Frick (33), Mike Könnecke (34), Yannic Voigt (20) und Yannick Linnemann (18) stehen erst vier Spieler für die neue Saison unter Vertrag. Der verspätete Trainingsstart soll am 3. Juli erfolgen.