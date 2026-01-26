Offensiv-Juwel kommt nach Zwickau: FSV schnappt sich Spieler aus dem hohen Norden

Zwickau - Der FSV Zwickau schlug kurz vor dem Jahres-Punktspielstart noch einmal auf dem Transfermarkt zu! Die Schwäne sicherten sich Luca Prasse (21) von Holstein Kiel. Der Offensivspieler kommt per Leihe bis Juni 2026 zu den Schwänen.

Luca Prasse (21, l.) wird die nächsten Monate das FSV-Trikot tragen. FSV-Sportchef Robin Lenk (41) freut sich riesig auf den Offensivspieler. © PR

FSV-Sportchef Robin Lenk (41) zeigte sich hochzufrieden mit dem Deal - und machte klar: Zwickau hat sich gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt! Denn: Nicht nur die Schwäne interessierten sich für den 21-Jährigen.

"Es ist so, dass sich jetzt im Winter einige namenhafte Vereine um den Spieler bemüht haben und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass der FSV Zwickau den Zuschlag bekommen hat. Das bestätigt unseren Weg und zeigt, dass mittlerweile wahrgenommen wird, dass in Zwickau gute Arbeit gemacht wird", sagte Sportchef Lenk.

Luca Prasse gilt als torgefährlich und variabel einsetzbar. Genau das, was die Schwäne für die Rückrunde gebrauchen können.

Lenk: "Wir bekommen für das nächste halbe Jahr einen in der Offensive sehr vielseitig einsetzbaren Spieler, der ein gutes Eins-gegen-Eins hat, der viele Offensiv-Situationen kreieren kann und einen guten Abschluss hat."