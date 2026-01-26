Offensiv-Juwel kommt nach Zwickau: FSV schnappt sich Spieler aus dem hohen Norden
Zwickau - Der FSV Zwickau schlug kurz vor dem Jahres-Punktspielstart noch einmal auf dem Transfermarkt zu! Die Schwäne sicherten sich Luca Prasse (21) von Holstein Kiel. Der Offensivspieler kommt per Leihe bis Juni 2026 zu den Schwänen.
FSV-Sportchef Robin Lenk (41) zeigte sich hochzufrieden mit dem Deal - und machte klar: Zwickau hat sich gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt! Denn: Nicht nur die Schwäne interessierten sich für den 21-Jährigen.
"Es ist so, dass sich jetzt im Winter einige namenhafte Vereine um den Spieler bemüht haben und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass der FSV Zwickau den Zuschlag bekommen hat. Das bestätigt unseren Weg und zeigt, dass mittlerweile wahrgenommen wird, dass in Zwickau gute Arbeit gemacht wird", sagte Sportchef Lenk.
Luca Prasse gilt als torgefährlich und variabel einsetzbar. Genau das, was die Schwäne für die Rückrunde gebrauchen können.
Lenk: "Wir bekommen für das nächste halbe Jahr einen in der Offensive sehr vielseitig einsetzbaren Spieler, der ein gutes Eins-gegen-Eins hat, der viele Offensiv-Situationen kreieren kann und einen guten Abschluss hat."
Luca Prasse freut sich riesig auf Zwickau: "Geiles Stadion, geile Fans!"
Auch der 21-Jährige freut sich auf seine Zeit beim FSV Zwickau. Dem gebürtigen Emdener war bei seiner Ankunft in Zwickau die Vorfreude direkt anzusehen. "Ich habe hier ein geiles Stadion mit geilen Fans, dazu eine physisch sehr starke Liga", lobte Prasse die Schwäne: "Mit dem FSV habe ich da eine Topmannschaft, die jung ist, die zielstrebig ist und die Bock hat."
Der 21-Jährige kennt bereits FSV-Spieler Lukas Eixler (22), kam sogar auf seine Empfehlung nach Zwickau. "Ich hoffe, dass wir im nächsten halben Jahr einige Siege feiern können und gemeinsam viel Spaß haben werden", freute sich Prasse.
Der 1,80 Meter große Mittelfeldspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits gute Erfahrungen mit: 66 Regionalliga-Spiele, zwölf Tore und insgesamt fünf Spiele in der 3. Liga.
Titelfoto: PR