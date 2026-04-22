"Zimbo" mit Finaleinzug jetzt offiziell FSV-Legende

Zwickau - Ekstase pur herrschte beim FSV Zwickau nach dem Finaleinzug im Sachsenpokal. Die Oberbürgermeisterin Constance Arndt (48) herzte Sportdirektor Robin Lenk (42) nach dem 2:0 bei Stahl Riesa . Geschäftsführer André Beuchold zeigte sich sichtlich bewegt, und die Mannschaft hüpfte quietschvergnügt vor dem Block in der Riesaer Feralpi-Arena auf und ab.

Bestritt gegen Stahl Riesa sein 150. Pflichtspiel für die Westsachsen: FSV-Legende Marc-Philipp Zimmermann (36). © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir wussten, dass es eine schwere Aufgabe wird, und die haben wir bravourös gelöst", freute sich Lenk.

Und was im Jubel über den Finaleinzug nicht untergehen durfte: Marc-Philipp Zimmermann (36), der zur 86. Minute in die Partie kam, bestritt sein 150. Pflichtspiel für die Westsachsen, was ihm den Platz im Legenden-Eck einbringt.

"Das hatte ich bei der Einwechslung auf dem Schirm", lachte Lenk: "Er hat sich das verdient und jetzt haben wir das Finale 'Daheeme', und das wollen wir, egal wie der Gegner heißt, gewinnen."

Genau dasselbe Ziel verfolgt "Zimbo", für den der bundesweit mit hoher Beachtung versehene Finaltag der Amateure am 23. Mai voraussichtlich das letzte Pflichtspiel im Dress seines Herzensvereins sein wird.

"Ins Finale bin ich jetzt schon das dritte Mal mit Zwickau eingezogen, nach 2015 gegen Chemnitz und 2016 gegen Aue. Ich hoffe, dass es zum Traumfinale gegen Aue kommt. Da ist die ganze Mannschaft heiß drauf. Es wäre auch für mich der krönende Abschluss, wenn wir uns im eigenen Stadion gegen sie krönen könnten", weiß Zimmermann, wonach sie in Eckersbach gieren.