"Einmal wird unser größter Traum wahr": FSV Zwickau dank Sezer im Finale Daheeme

Zwickau - Der FSV Zwickau steht im Endspiel um den Sachsenpokal, das am 23. Mai in der eigenen GGZ-Arena ausgetragen wird. Und dann heißt es, wie auf der großen Blockfahne treffend formuliert: "Einmal wird unser größter Traum wahr."

FSV-Torjäger Cemal Sezer (30, l.) jubelte nach seinem 1:0-Treffer gegen Stahl Riesa. © Picture Point/Roger Petzsche

Einer, der maßgeblichen Anteil am Finale Daheeme hat, ist Torjäger Cemal Sezer (30), der in Riesa das 1:0 selbst erzielte und beim Eigentor von Riesas Markus Baumann im Kopfduell den Gegenspieler entscheidend beeinflusste.

"Der Sachsenpokal ist schon etwas Eigenes. Jede Runde ist auf des Messers Schneide, weil es einem die unterklassigen Teams schwer machen. Wir haben uns das aber erarbeitet und stehen verdient im Finale", meint der Torjäger.

"Ich hatte keinen Zweifel am Pokaleinzug! Super Flanke von Veron Dobruna beim 1:0. Ich mogel mich hinter meinem Gegenspieler weg und köpfe ihn ein. War wieder der Dosenöffner", sagt Sezer und zieht damit Parallelen zum Viertelfinale in Auerbach (2:1), wo der 30-Jährige ebenfalls die Führung erzielte.

Der Weg ins Finale, er ist einer, der mit Sezer in Zivil an der Seitenlinie zum Auftakt in der zweiten Runde beim VfB Zwenkau (7:2) begann. Der Stürmer war gerade frisch aus Jena gewechselt und hatte wegen seiner schweren Knieverletzung, die ihn rund ein Jahr außer Gefecht setzte, noch Trainingsrückstand.