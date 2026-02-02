FSV Zwickau: So lief das Testspiel beim FC Eilenburg

Eilenburg/Zwickau - "Es ist besser als ein Wochenende freizuhaben und kein Spiel zu bestreiten", wusste FSV Zwickaus Cheftrainer Rico Schmitt (57) dennoch Positives aus dem mit 0:2 verlorenen Testspiel beim FC Eilenburg mitzunehmen. Wieder Eilenburg!

Etwas Gutes hatte die Niederlage im Eilenburg-Test: Stürmer Marc-Philipp Zimmermann (35, M.) kehrte nach anhaltenden Sprunggelenksproblemen zurück. © Marcus Hengst

Die Nordsachsen sind für die Schwäne diese Saison nicht zu bezwingen gewesen. In der Regionalliga setzte es in der Hinrunde auswärts ein 0:3 und im Rückspiel ein 2:2.

Nun das Freundschaftsspiel auf Kunstrasen. Das wurde angesetzt, weil das eigentliche Punktspiel gegen den SV Babelsberg 03 witterungsbedingt verschoben wurde. Vincent Zaruba (57.) und der Ex-Auer Aaron Henkel (85.) trafen für den Ligakonkurrenten.

"In Summe haben wir das Ziel erreicht, Spielpraxis und -fitness weiter aufzubauen. Das Ergebnis ist nicht so schön", so Schmitt.