FSV-Start in die Rückrunde wieder verschoben: Carl Zeiss Jena sagt Partie ab

Von Sarah Fuchs

Jena/Zwickau - Das aktuelle Winter-Wetter macht der Regionalliga Nordost auch diese Woche zu schaffen. Wie der FC Carl Zeiss Jena am Mittwochmittag mitteilte, fällt das angesetzte Regionalliga-Spiel am kommenden Sonntag aus.

Im August trennten sich die beiden Mannschaften in Zwickau mit einem Remis.  © Picture Point/Gabor Krieg

Damit verschiebt sich für beide Vereine der Start in die Rückrunde um eine weitere Woche.

Bereits am letzten Wochenende wurden aufgrund der Witterungsbedingungen alle Spiele in der Regionalliga Nordost abgesagt.

Es ist bereits das fünfte Spiel am kommenden Wochenende, das ins Wasser fällt.

Auch in Sachsen-Anhalt wird fürs Wochenende Neuschnee gemeldet. Der Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. wird im Laufe des Donnerstags mitteilen, ob das Spiel am Freitag stattfindet.

Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg

