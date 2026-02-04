FSV-Start in die Rückrunde wieder verschoben: Carl Zeiss Jena sagt Partie ab
Von Sarah Fuchs
Jena/Zwickau - Das aktuelle Winter-Wetter macht der Regionalliga Nordost auch diese Woche zu schaffen. Wie der FC Carl Zeiss Jena am Mittwochmittag mitteilte, fällt das angesetzte Regionalliga-Spiel am kommenden Sonntag aus.
Damit verschiebt sich für beide Vereine der Start in die Rückrunde um eine weitere Woche.
Bereits am letzten Wochenende wurden aufgrund der Witterungsbedingungen alle Spiele in der Regionalliga Nordost abgesagt.
Es ist bereits das fünfte Spiel am kommenden Wochenende, das ins Wasser fällt.
Tabelle Regionalliga Nordost
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|1. FC Lokomotive Leipzig
|19
|41:14
|46
|2
|FC Carl Zeiss Jena
|19
|38:18
|41
|3
|FC Rot-Weiß Erfurt
|19
|36:24
|37
|4
|FSV Zwickau
|19
|30:20
|35
|5
|VSG Altglienicke
|19
|30:20
|34
|6
|Hallescher FC
|19
|29:20
|32
|7
|1. FC Magdeburg II
|19
|33:28
|26
|8
|BFC Preussen
|17
|25:23
|26
|9
|FSV 63 Luckenwalde
|18
|23:25
|26
|10
|Chemnitzer FC
|19
|27:29
|25
|11
|Hertha BSC II
|19
|27:39
|21
|12
|SV Babelsberg 03
|19
|28:33
|20
|13
|ZFC Meuselwitz
|18
|22:30
|19
|14
|Greifswalder FC
|19
|21:29
|19
|15
|BFC Dynamo
|18
|20:30
|17
|16
|BSG Chemie Leipzig
|18
|16:27
|13
|17
|FC Eilenburg
|19
|17:35
|12
|18
|Hertha 03 Zehlendorf
|17
|14:33
|8
Auch in Sachsen-Anhalt wird fürs Wochenende Neuschnee gemeldet. Der Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. wird im Laufe des Donnerstags mitteilen, ob das Spiel am Freitag stattfindet.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg
