Sieben Spiele und noch kein Tor: Ungewöhnliche Bilanz für "Zimbo"

Zwickau - Ungewohnte Rolle für Marc-Philipp Zimmermann (35). Die sportliche Lebensversicherung der letzten beiden Spielzeiten (49 Einsätze/22 Tore) beim FSV Zwickau kommt diese Saison überhaupt noch nicht so recht zum Zug. Sieben Partien, davon nur die in Eilenburg von Beginn an und noch kein Tor, sind eine ungewöhnliche Bilanz für den 35-Jährigen.

Immer voller Einsatz, aber in dieser Spielzeit noch ohne eigenen Treffer: Marc-Philipp Zimmermann (35, M.). © picture point/Sven Sonntag

Zuletzt fiel "Zimbo" zudem mit Sprunggelenkproblemen aus. "Das ist eine Thematik, die auch dem Verschleiß über die Jahre als Fußballprofi geschuldet ist", erklärt Sportdirektor Robin Lenk (41).

Ärgerlich: Zimmermann wackelt dadurch nicht nur fürs Ostduell mit Rot-Weiß Erfurt am Samstag, sondern auch fürs Achtelfinale im Sachsenpokal bei Empor Glauchau.

Zumal mit Sandro Sengersdorf (26, zog sich gegen Luckenwalde einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu) eine weitere Stammkraft für mehrere Wochen ausfällt.

Lenk: "'Zimbo' hätte uns gerade im Pokal sehr gutgetan. Das sind seine Spiele, wo dir der Gegner auf den Füßen steht und du dich mit Kampf durchsetzen musst."