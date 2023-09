So schlug sich FSV-Keeper Leneis beim Match gegen Chemie Leipzig

"'Benni' hatte seine ein, zwei kleinen Unsicherheiten, verhindert mit der hervorragenden Aktion aber auch ein eigentlich sicheres Tor, was es unter dem Strich zu einer ordentlichen Leistung macht", bilanziert Lenk.

Leneis, der einen Schuss von Janik Mäder (26) an die Latte lenkte und Sandro Sengersdorf (24), der gegen Mäder auf der Linie klärte, sorgten für die entscheidenden Szenen.

Leneis zeigte zu Beginn Wackler, hielt in der Folge aber mit starken Paraden den Kasten sauber. "Wir haben endlich wieder mal zu null zu spielen", unterstrich Sportdirektor Robin Lenk (39) hinterher in der Mixed-Zone.

Denn auch die Fans schauen mit Argusaugen auf die Torhüter, was sich auch in Kommentaren in den sozialen Medien manifestiert. Sicherheit stiftet das nicht und zweifelsohne macht das die Brust bei dem, der im Tor steht, nicht gerade breiter.

Dass eine gewisse Unruhe herrscht, hatte Schmitt unlängst registriert und vor dem Derby zu vollem Support für Leneis aufgerufen.

Der zog mit seiner ersten weißen Weste mit Hiemann gleich, der nun selbst gefordert ist, Leneis' Angriff auf den Stammplatz zu parieren, indem er gegen den BAK und CFC seinen Kasten sauber hält.