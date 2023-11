Sportliche Talfahrt beim FSV Zwickau: Wie lange bleibt Rico Schmitt noch Trainer?

Zwickau - Vorletzter, nur zwei Siege aus 13 Spielen und seit sieben Partien sieglos: Der FSV Zwickau steckt sportlich in der Krise. In nicht wenigen Klubs würde bei so einer prekären Lage die Trainerfrage gestellt werden. Und in Westsachsen? TAG24 fragte bei Sportdirektor Robin Lenk (39) nach, wie fest Rico Schmitt (55) noch im Sattel sitzt.