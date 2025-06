Trainingsstart beim FSV: So machen sich die Spieler fit für die neue Saison

Zwickau - Für den FSV beginnt die neue Saison am Donnerstag, Trainer Rico Schmitt (56) bittet seine Schützlinge zum ersten Training. Etwas mehr als fünf Wochen hat er dann Zeit, die Mannschaft in Schwung zu bekommen. Am Wochenende des 26./27. Juli steigt der erste Spieltag. Acht Testspiele und ein Turnier gibt es bis dahin.