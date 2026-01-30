Lok muss für Becher-Wurf auf FSV-Busfahrer blechen

Leipzig/Zwickau - Es war der unrühmliche Moment in einem sonst atemberaubend packenden Spitzenspiel im Bruno-Plache-Stadion Anfang Dezember: Beim 2:0-Auswärtssieg des FSV Zwickau hatte ein Anhänger von Lok Leipzig einen mit Kiessplit gefüllten Plastikbecher vom Zuschauerbereich auf der Gegengerade in Richtung der Gästebank geworfen und den Busfahrer des FSV Zwickau am Kopf getroffen .

Mariana sprang für den verletzten FSV-Busfahrer ein. © Michael Thiele

Stephan Mildner trug eine Platzwunde davon und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Er bekam einen Kopfverband angelegt und konnte die Schwäne nicht zurückfahren. Kurzerhand sprang seine Lok-Kollegin ein.

Für die Messestädter hatte das Ganze jetzt ein Nachspiel vor dem NOFV-Sportgericht. Das verdonnerte Loksche aufgrund des unsportlichen Verhaltens zu einer Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro, wovon bis zu 1600 Euro für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden können.

"Die Strafe sowie weitere entstandene Kosten werden wir versuchen, vollumfänglich auf den ermittelten Täter umzulegen", sagt Lok-Geschäftsführer Martin Mieth in einem Vereinsstatement.