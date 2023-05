Türkischer Investor vor Einstieg beim FSV Zwickau

Zwickau - Der FSV Zwickau hatte sich als Drittligist lange vergebens bemüht, einen Investor davon zu überzeugen, sein Geld in den klammen Verein zu stecken. Jetzt, wo der Abstieg in die Regionalliga besiegelt ist, könnte es mit dem Geldgeber von außerhalb ganz schnell gehen. Der türkische Geschäftsmann Baris Günes steht kurz davor, ein Engagement bei den Westsachsen anzubahnen.

Der FSV Zwickau hat eine große Liquiditätslücke. Nun ist ein neuer Geldgeber gefunden. © Picture Point/Gabor Krieg

Nach TAG24-Informationen ist zunächst geplant, für eine Million Euro zehn Prozent der Anteile der FSV Spielbetriebs GmbH zu erwerben. Ein Investment, das über diese zehnprozentige Beteiligung hinausgehen würde, müssten die Mitglieder absegnen. Dazu ist der Investor wohl bereit über eine Bürgschaft weitere Gelder zur Verfügung zu stellen. Im Raum stehen insgesamt 3,8 Mio. Euro.



Zwickau ist darauf zwingend angewiesen, denn es sollen Verbindlichkeiten in Höhe von über 1,5 Mio. Euro bestehen. Am Dienstag soll es einen Termin beim Notar geben und am Donnerstag dann die Sponsoren bei einer Vereinsveranstaltung über den Investoreneinstieg informiert werden.

Dem Investoren-Einstieg vorausgegangen waren zwei Wochen zäher Verhandlungen, weil Günes wohl auch knallharte personelle Forderungen stellt. Wie es aus dem Umfeld des Vereins heißt, soll der Rückzug des bisherigen Vorstandssprechers Frank Fischer verkündet werden.

Das Ausscheiden des Unternehmers, der erst seit knapp einem Jahr an der Vereinsspitze steht und dem Verein in der Vergangenheit mit finanziellen Mitteln aus der Patsche half, ist demnach eine zentrale Forderung.