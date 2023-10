"Vielleicht muss auch mal ein Tor reichen": FSV-Zimmermann vermisst das Abgezockte hinten

Zwickau - "Vielleicht muss auch mal ein Tor reichen." Marc-Philipp Zimmermann (33) hat mit dieser Aussage einen Punkt getroffen. Denn der FSV Zwickau hat in acht Spielen genetzt, aber auch nur drei Mal mehr als ein Tor erzielt. Demgegenüber stehen erst zwei Spiele ohne Gegentor und sieben mit zwei oder mehr Gegentoren.

Davy Frick (33, l.) und Mike Könnecke (35, r.) haben die Erfahrung, die Coach Rico Schmitt (55, M.) beim FSV braucht. © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir müssen vermeiden, immer ein, zwei Gegentore zu bekommen, dafür mal hinten komplett die Null halten", fordert Zimmermann angesichts der Tatsache, dass nur Luckenwalde (23) und Rostock II. (25) mehr Treffer kassierten.

Nach der Länderspielpause lauert mit Altglienicke der nächste harte Brocken.

Zimmermann: "Das wird auch wieder so ein Spiel gegen eine Mannschaft mit vielen erfahrenen Altprofis, wo vielleicht mal am Ende des Tages das eine Tor, was wir schießen, reichen muss. Und das wird schwer genug."

Die Routiniers in den eigenen Reihen - Mike Könnecke (35), Davy Frick (33) und er - seien umso mehr gefordert:

"Der Mike, Davy und ich, wir müssen schon vorangehen, wenn man sieht, dass der Altersunterschied zum nächstältesten fast zehn Jahre beträgt."