Vier Platzverweise in Auerbach! Zwickau steht im Halbfinale und trifft auf Stahl Riesa

Auerbach/Zwickau - Der FSV Zwickau hat die Hürde VfB Auerbach gemeistert und steht im Halbfinale des Fußball-Landespokals. Die Elf von Trainer Rico Schmitt gewann am Sonntag beim Oberligisten mit 2:1 (1:0).

Die Zwickauer bejubeln vor ihrem Anhang das Freistoßtor von Cemal Sezer. © Marcus Hengst

Vor über 1000 mitgereisten Fans sorgte Cemal Sezer in der 29. Minute für die Führung. Beim direkten Freistoß aus 18 Metern streckte sich Maximilian Schlosser, der beim VfB nur im Landespokal das Tor hüten darf, vergeblich.

Der Keeper kam zwar mit den Fingerspitzen noch an den Ball. Er konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Neun Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Veron Dobruna für das 2:0. Die Auerbacher klärten am eigenen Strafraum nicht energisch genug. Lukas Eixler köpfte die Kugel zu Dobruna. Der Angreifer versenkte den Ball direkt unten links.

Die Vorentscheidung war das noch nicht. Denn die Schmitt-Elf verteidigte in der 69. Minute schwach. Erst konnte Maximilian Somnitz die Flanke von der linken Außenbahn nicht verhindern. Am Fünfmeterraum verlor Sandro Sengersdorf das Kopfballduell mit Cedric Graf. Der VfB-Stürmer nickte ein ins lange Eck: 1:2 aus Sicht der Gastgeber.