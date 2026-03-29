Vier Platzverweise in Auerbach! Zwickau steht im Halbfinale und trifft auf Stahl Riesa
Auerbach/Zwickau - Der FSV Zwickau hat die Hürde VfB Auerbach gemeistert und steht im Halbfinale des Fußball-Landespokals. Die Elf von Trainer Rico Schmitt gewann am Sonntag beim Oberligisten mit 2:1 (1:0).
Vor über 1000 mitgereisten Fans sorgte Cemal Sezer in der 29. Minute für die Führung. Beim direkten Freistoß aus 18 Metern streckte sich Maximilian Schlosser, der beim VfB nur im Landespokal das Tor hüten darf, vergeblich.
Der Keeper kam zwar mit den Fingerspitzen noch an den Ball. Er konnte den Einschlag aber nicht verhindern.
Neun Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Veron Dobruna für das 2:0. Die Auerbacher klärten am eigenen Strafraum nicht energisch genug. Lukas Eixler köpfte die Kugel zu Dobruna. Der Angreifer versenkte den Ball direkt unten links.
Die Vorentscheidung war das noch nicht. Denn die Schmitt-Elf verteidigte in der 69. Minute schwach. Erst konnte Maximilian Somnitz die Flanke von der linken Außenbahn nicht verhindern. Am Fünfmeterraum verlor Sandro Sengersdorf das Kopfballduell mit Cedric Graf. Der VfB-Stürmer nickte ein ins lange Eck: 1:2 aus Sicht der Gastgeber.
FSV Zwickau zittert sich in Schlussphase zum Sieg, Halbfinale gegen Stahl Riesa
Vor 3000 Zuschauern mussten die Schwäne in der Schlussphase noch ordentlich zittern. In der 88. Minute kassierte Oliver Fobassam nach der Notbremse gegen Graf die Rote Karte.
Aus dem Freistoß konnten die Gastgeber kein Kapital schlagen. In der hitzigen Nachspielzeit sahen Trainer Schmitt, Pascal Schardt (VfB) und Jonas Dittrich (FSV) jeweils die Gelb-Rote Karte. Schmitt, Dittrich und Fobassam werden das Halbfinale damit verpassen.
Der FSV Zwickau hat im Halbfinale das leichteste Los erwischt. Die Westsachsen müssen zur BSG Stahl Riesa. Der Landesligist hatte am Samstag den Regionalligisten VFC Plauen überraschend mit 2:1 besiegt.
Das Finale ist für die Schmitt-Elf damit greifbar nah. Gegner im Endspiel wäre der Chemnitzer FC oder der FC Erzgebirge Aue. Beide Teams treffen aufeinander. Das Heimrecht haben die Himmelblauen. Gespielt wird voraussichtlich am 22. April. Das Heimrecht im Landespokal-Finale hat der Gewinner der Partie Riesa gegen Zwickau.
Erstmeldung: 29. März, 16.09 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.33 Uhr
Titelfoto: Marcus Hengst