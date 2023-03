Westsachsenderby Zwickau gegen Aue: Das sollten Fans bei der Anreise beachten

Zwickau - Am Dienstag trifft der FSV Zwickau auf den FC Erzgebirge Aue - ein heißes Match! Nun gibt die Polizei wichtige Informationen zur Anreise der Fans.

Ein hochemotionales Spiel: Am Dienstag trifft der FSV Zwickau auf den FC Erzgebirge Aue. © Picture Point/Gabor Krieg, Picture Point/Gabor Krieg

Bereits zum 79. Mal treffen die beiden Fußballvereine aufeinander. Insgesamt 8937 Fans werden zum heißen Match in Zwickau erwartet. Dabei kann es laut Polizei am Dienstagabend zu einem Verkehrs-Chaos kommen.



Das sollten Fans des FSV Zwickau beachten:

Laut Polizei ist es am sinnvollsten, mit der Straßenbahn anzureisen. "Die Taktung der Straßenbahnen zum Stadion wird durch die SVZ entsprechend verdichtet", so ein Polizeisprecher.

Wer mit dem Auto anreist, sollte die Parkmöglichkeiten entlang der Sternenstraße bis Höhe Max-Planck-Straße nutzen. "Bei der Abreise ist zu beachten, dass in der ersten Phase nach dem Spiel eine Ausfahrt in Richtung der B173 nicht möglich sein wird. Es wird eine konsequente Abweisung der Fahrzeuge in Richtung der B93 erfolgen", heißt es dazu.

Zudem ist der fußläufige Zugang über die Treppe zwischen Mülsener Straße und GGZ Arena an diesem Tag gesperrt.