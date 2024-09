Wie geht es nach der kuriosen FSV-Spielabsage weiter?

Zwickau - Stell dir vor, dein Verein spielt nicht und befindet sich trotzdem in aller Munde. So geschehen beim FSV Zwickau, nachdem dessen Auswärtsspiel gegen Viktoria Berlin abgesagt wurde, weil der Mannschaftsbus wegen einer Vollsperrung der A9 aufgrund brennender Autos im Stau feststeckte. Vor allem das Foto vom Abendessen an der Leitplanke ging viral.