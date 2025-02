Wieder kein Pflichtspiel für den FSV: Altglienicke sagt Partie am Wochenende ab

Auch für die FSV-Fans eine Enttäuschung: Das nächste Spiel der Schwäne fällt aus. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie der FSV am Donnerstagmittag mitteilte, wurde das für den Sonntag (23. Februar) angesetzte Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke abgesagt.

Die Partie kann witterungsbedingt nicht stattfinden und wird im Laufe des Nachmittags durch den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) offiziell für den ursprünglichen Termin abgesetzt.

Für die Zwickauer fällt damit bereits das dritte Pflichtspiel in Folge aus. Ein Termin für das Nachholspiel steht bisher noch nicht fest.

Anstelle des Pflichtspiels am Sonntag steht der FSV Zwickau am morgigen Freitag für ein Testspiel über zweimal 60 Minuten beim FC Eilenburg auf dem Platz. Dort wird auf dem Kunstrasen am Ilburg Stadion in Eilenburg gespielt.