Wiederholt sich Geschichte? Zwickaus Erinnerungen an Aufholjagd von 1997

Vor dem Start dieser Punkte-Rallye hatten die Schwäne noch kein einziges Mal zwei Spiele in Folge gewinnen können. In der laufenden Saison ist das ebenfalls der Fall, konnte weder unter Joe Enochs (51) noch unter dessen Nachfolger Ronny Thielemann (49) eine Serie gestartet werden.

Zwickau ging damals wie heute mit einer 0:4-Auswärtsniederlage in die letzten sechs Partien, in denen man unter anderem die noch ausstehenden Drittliga-Gegner Essen und den VfB Oldenburg - aber auch den seinerzeit von Otto Rehhagel (84) trainierten Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern - bezwang.

Verteidiger Nils Butzen (30) pflichtet dem bei: "Gerade in solchen Phasen sollte man sich auf das besinnen, was man in den letzten Wochen gut gemacht hat, und diese verstärkt hervorbringen. Dass wir einen Aufstiegsaspiranten am Rande der Niederlage hatten, macht mir und der gesamten Mannschaft fürs Wochenende Mut."

Es sind die kleinen Dinge, aus denen Trainer und Mannschaft Positives herausziehen müssen.