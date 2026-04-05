Zwei Abseitstore und Last-Minute-Schock: FSV gegen BFC nur 2:2

Zwickau - Der FSV Zwickau bleibt das 28. Heimspiel in Folge ungeschlagen, verschenkt beim 2:2 (1:1) gegen den BFC Dynamo am Sonntagabend aber zwei sicher geglaubte Punkte in der dritten Minute der Nachspielzeit.

FSV-Spieler Lennert Möbius brachte die Zwickauer in Führung. © Picture Point/Gabor Krieg

Die zweite Halbzeit sah ein Spiel auf ein Tor, in dem es die Schwäne verpassten, ihren Sturmlauf mit mehr als dem zwischenzeitlichen 2:1 von Cemal Sezer (54.) zu belohnen.

Tief in der Nachspielzeit stellte John Liebelt (90.+3.) mit dem ersten (!) Berliner Torschuss nach dem Seitenwechsel den Spielverlauf völlig auf den Kopf.

"Mich ärgert mehr, dass wir nicht das dritte Tor und den Deckel draufgemacht haben", sagte Sportdirektor Robin Lenk direkt nach Abpfiff.

Zwickau legte los wie die Feuerwehr. Sezers vermeintlicher Führungstreffer (2.) wurde wegen einer äußerst knappen Abseitsentscheidung zurückgepfiffen. Dann flankte Josua von Baer mit links maßgenau auf Lennert Möbius (18.).

Der stieg auf Höhe des zweiten Pfostens schön hoch und köpfte den Ball lehrbuchmäßig ein. Sezer (33.) und Mönius (33.) mit der Doppelchance aufs 2:0, aber der Treffer fiel auf der Gegenseite.

Leander Fritzsche (45.), der im Hinspiel den Siegtreffer für die Hohenschönhausener aufgelegt hatte, traf auf Vorlage von Jan Shcherbakovski.