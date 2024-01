Zwickau gewinnt abschließendes Testspiel der Wintervorbereitung gegen Glauchau

Zwickau - Dick eingepackt trat Lucas Will am Dienstagabend nach dem Testspiel des FSV Zwickau beim VfB Empor Glauchau (4:1) nochmal aus dem Kabinentrakt ins Freie und ging bei eisigen Temperaturen gut gelaunt und auskunftsfreudig auf die Generalprobe, die Winterpause und seinen Sturmpartner Marc-Philipp Zimmermann ein.

FSV-Kicker Lucas Will macht das 2:0. © Andreas Kretschel

"Wir können mit einem guten Gefühl herausgehen. In Essen konnten wir bei einem ligahöheren Gegner gut dagegenhalten und machen unsere Tore und auch heute wieder. Auch wenn wir zwar relativ oft auf Kunstrasen trainiert haben, aber haben wir gerade auch in Essen gezeigt, dass wir es auf Rasen können", meint Will, der in beiden Testspielen jeweils traf.

Gegen Glauchau erzielte er den 2:0-Pausenstand, nachdem zuvor Zimmermann per Kopf die Führung besorgt hatte. "Zimbo" ist mit Davy Frick und Mike Könnecke einer jener, zu denen die jungen Spieler aufschauen sollen.

Will: "Sie geben dir Hilfestellung, sind immer für einen da, haben ein offenes Ohr. Auch wenn es Kritik ist, damit muss man umgehen und das Positive mitnehmen.

"Positiv bleiben war auch das Stichwort für den Sommer-Neuzugang von Oberligist VFC Plauen, nachdem er sich im "Retterspiel" gegen Dynamo Dresden schwerer am Knie verletzt hatte.