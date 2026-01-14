Zwickau siegt bei erstem Testspiel im Türkei-Camp

Lara - Der FSV Zwickau hat sein erstes Testspiel im Türkei-Camp gewonnen. Gegen den West-Regionalligisten Wuppertaler SV setzten sich die Schwäne am Mittwochnachmittag durch Tore von Max Somnitz (42.) und Veron Dobruna (67.) mit 2:0 (1:0) durch.

Sportdirektor Robin Lenk. © picture point/Sven Sonntag

"Das war ein sehr guter erster Test für uns", zeigte sich Sportdirektor Robin Lenk zufrieden. Was ihm vor allem auch gefiel: Dass alle 17 Feldspieler, die gegenwärtig zur Verfügung stehen, zum Einsatz kamen. "Die Jungs haben sich sehr gut präsentiert und die Vorgaben unseres Cheftrainers gut umgesetzt", so Lenk.

Somnitz hatte vor der Pause auf Kopfballvorlage von Oliver Fobassam aus der Drehung getroffen. Der zweite Treffer des Tages fiel nach starkem Pressing von Cemal Sezer und Lennert Möbius, die den gegnerischen Schlussmann in Bedrängnis brachten.