Zwickauer Budenzauber heute zu Schädlichs Ehren: Welche Vereine mit am Start sind

Zwickau/Chemnitz - Nach 2020 wird die Stadthalle Zwickau am Sonnabendnachmittag wieder zur Fußballarena! Sechs Teams kämpfen bei den "ZEV Hallenmasters" um den erstmals vergebenen "Gerd Schädlich Pokal" in Anlehnung an die große westsächsische Trainerlegende.