Kuriosum beim Halleschen FC: Reisinger darf sein neues Team nicht trainieren!

Halle - Am Ostermontag verkündete der Hallesche FC den Trainerwechsel von Sreto Ristic (48) zu Stefan Reisinger (42) . Doch bis dieser überhaupt loslegen darf, vergehen einige wertvolle Tage!

Stefan Reisinger (42) soll den auf Platz 17 abgestürzten Halleschen FC zum Klassenerhalt führen. © Guido Kirchner/dpa

Es war Dezember vergangenen Jahres, als Stefan Reisinger, Co-Trainer von 1860 München, zusammen mit Chefcoach Maurizio Jacobacci (61) freigestellt wurde.

Doch Beurlaubung bedeutet nicht gleich Vertragsauflösung! Das musste sein neuer Arbeitgeber, der Hallesche FC, dieser Tage schmerzlich erfahren.

Denn die ersten Trainingseinheiten nach der Entlassung von Ristic und dessen Co-Trainer Roberto Pinto (45) leitete Paco Vaz (50), der im Gespann mit Reisinger als neuer Assistant verpflichtet wurde.

Erst am morgigen Freitag darf Reisinger offiziell seinen Dienst antreten und auf dem Trainingsplatz stehen, so will es das Vertragspapier. Zunächst musste noch eine Lösung mit seinem alten Arbeitgeber, Liga-Konkurrent der Hallenser, gefunden werden.

Dafür kündigte Reisinger am Mittwoch bei seiner Vorstellung auf der Pressekonferenz kampfeslustig an: "Ich brenne für die 3. Liga, will vorneweg marschieren und Verantwortung übernehmen."