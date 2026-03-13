Bosse-Beben beim HFC! Präsident tritt nach internen Grabenkämpfen zurück

Halle (Saale) - Bosse-Beben beim Halleschen FC ! 16 Tage vor der Mitgliederversammlung hat Präsident Dr. Jürgen Fox (58) seinen Stuhl geräumt.

Dr. Jürgen Fox (58) tritt beim FCH nach gut zwei Jahren als Vorstandsvorsitzender und vielen Jahren in diversen Gremien vorzeitig ab. © IMAGO / Köhn

Dies verkündete der Klub am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung.

An die Mitglieder schrieb Fox: "Für den HFC und alle Beteiligten nunmehr die beste Lösung ist, wenn ich mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand des HFC ausscheide."

Fox übernahm im Januar 2024 den Vorstandsvorsitz, war zuvor viele Jahre im Verwaltungsrat und Vorstand tätig.

Brisant: Fox ist hauptberuflich Vorstandsvorsitzender der Saalesparkasse, die nach TAG24-Informationen größter HFC-Sponsor ist und jährlich weit über eine Million Euro in den Klub pumpt. Wie es mit dem Sponsoring nach Fox' Aus weitergeht, ist offen.

Fox bedankte sich für die lange Zusammenarbeit und will dem HFC wohlgesonnen bleiben.