Wechselhammer perfekt! Sportchef von Halle steigt in die 2. Bundesliga auf
Halle (Saale) - Wechselhammer mitten im Relegations-Drama! Wie TAG24 zunächst exklusiv berichtet, verlässt Sportchef Daniel Meyer (46) den Halleschen FC - mit Ziel SpVgg Greuther Fürth. Die Franken bestätigten den Coup einen Tag nach dem Klassenerhalt in der Relegation offiziell. Meyer übernimmt das Amt des Geschäftsführers Sport.
Zunächst hatten TAG24 mehrere Insider berichtet, dass sich die Wege von Meyer und dem HFC trennen werden. Im Laufe des Dienstagabends kristallisierte sich heraus, warum.
Meyer erhielt ein augenscheinlich unschlagbares Angebot von Fürth. Er tauscht nun die Regionalliga gegen die 2. Bundesliga - was für ein Karriereschritt.
"Wir sind überzeugt, dass er ein wesentlicher Faktor sein wird, dass wir uns im sportlichen Bereich stabilisieren werden. Die Struktur im sportlichen Bereich wird Daniel Meyer in den nächsten Wochen erarbeiten. An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich Stephan Fürstner für seinen Einsatz danken, der mit einer sehr herausfordernden Zeit konfrontiert war", erklärte Fürths Präsident Volker Heißmann am Mittwoch.
Bitter aus Halle-Sicht: Dem Vernehmen nach waren sich Verein und Sportchef über eine weitere Zusammenarbeit grundsätzlich einig, diese Botschaft machte auch in der Szene die Runde und erreichte TAG24 Mitte April.
Differenzen gab es bis zum Schluss bezüglich der Vertragslänge. Während Meyer auf eine langfristige Lösung gepocht haben soll, habe der HFC eine erneute Jahres-Befristung geboten.
Daniel Meyer startete beim HFC den Neuaufbau - drei Landespokalsiege, aber zwei verpasste Aufstiege
Umso überraschender kommt der kurzfristige Abschied mitten in der Transferphase. Die letzten Monate nach der Mitgliederversammlung Ende März deuteten darauf hin, dass Meyer über sein Vertragsende des 30. Juni hinaus bleiben würde.
Bis zuletzt führte Halles Sportchef auch konkrete Verhandlungen mit Spielern. Auch der erste Neuzugang soll unmittelbar vor der Tür stehen. Doch jetzt zieht es Meyer selbst weiter.
Meyer verlässt den HFC nach gut zwei Jahren mit drei Siegen des Landespokals Sachsen-Anhalt, einem 2. und zuletzt einem 4. Platz in der Regionalliga Nordost.
Allerdings: Das große Ziel des Wiederaufstiegs wurde zweimal verfehlt. Im Winter entschieden sich die Hallenser aus Kosten- und Wahrscheinlichkeitsgründen dafür, keine Lizenz für die 3. Liga zu beantragen.
Das soll sich in der neuen Saison, wenn der direkte Aufstiegsplatz winkt, ändern. Halles neuer Präsident René Walther (50) bekannte vor einer Woche im MDR: "Nächstes Jahr ist das Ziel Aufstieg und dann legen wir jetzt alle los."
Dann ohne Meyer, dessen Posten Marian Unger (42, bisher Leiter der Lizenzspielerabteilung) übernimmt.
Erstmeldung am 26. Mai um 17.55 Uhr, aktualisiert am 27. Mai um 9.20 Uhr.
Titelfoto: IMAGO / Köhn