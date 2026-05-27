Wechselhammer perfekt! Sportchef von Halle steigt in die 2. Bundesliga auf

Daniel Meyer (46) wird neuer Geschäftsführer Sport bei Greuther Fürth. © IMAGO / Köhn

Zunächst hatten TAG24 mehrere Insider berichtet, dass sich die Wege von Meyer und dem HFC trennen werden. Im Laufe des Dienstagabends kristallisierte sich heraus, warum.

Meyer erhielt ein augenscheinlich unschlagbares Angebot von Fürth. Er tauscht nun die Regionalliga gegen die 2. Bundesliga - was für ein Karriereschritt.

"Wir sind überzeugt, dass er ein wesentlicher Faktor sein wird, dass wir uns im sportlichen Bereich stabilisieren werden. Die Struktur im sportlichen Bereich wird Daniel Meyer in den nächsten Wochen erarbeiten. An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich Stephan Fürstner für seinen Einsatz danken, der mit einer sehr herausfordernden Zeit konfrontiert war", erklärte Fürths Präsident Volker Heißmann am Mittwoch.

Bitter aus Halle-Sicht: Dem Vernehmen nach waren sich Verein und Sportchef über eine weitere Zusammenarbeit grundsätzlich einig, diese Botschaft machte auch in der Szene die Runde und erreichte TAG24 Mitte April.

Differenzen gab es bis zum Schluss bezüglich der Vertragslänge. Während Meyer auf eine langfristige Lösung gepocht haben soll, habe der HFC eine erneute Jahres-Befristung geboten.