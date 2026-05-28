Transfercoup perfekt: Torgranate der Regionalliga zündet künftig in Halle!

Halle (Saale) - Der Hallesche FC hat wieder einen Goalgetter! Der Aufstiegsanwärter stellte am Donnerstag in Soufian Benyamina (36) den erfolgreichsten Stürmer der Regionalliga Nordost seit 2022/23 vor.

Soufian Benyamina (36) ist die Torgranate der Regionalliga Nordost. © Picture Point / Gabor Krieg

Satte 60 Mal explodierte die Torgranate, die ablösefrei von Liga-Konkurrent Greifswalder FC kommt, in den vergangenen vier Jahren vor des Gegners Tor - ligaweit der mit Abstand beste Wert.

"Soufian vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz auf dem Platz. Er hat über viele Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt, bringt Führungsstärke mit und soll unser Offensivspiel zusätzlich beleben", erklärt Halles neuer Sportdirektor Marian Unger (42).

Benyamina, der in Berlin geboren wurde, spielte vor seiner Zeit in Greifswald jahrelang in der 3. Liga, traf auch eine Spielklasse höher wie am Fließband (69 Treffer).

In Greifswald avancierte er über die vergangenen vier Saisons zum Topspieler, zur Lebensversicherung und zuletzt zum Kapitän. Seinen Abschied aus der Hansestadt hatte der nimmersatte Routinier Anfang Mai angekündigt.

Während der GFC einen Komplettumbruch vollzieht und künftig auf junge Talente setzen will, hat sich der HFC kommende Saison klar das Ziel Aufstieg auf die Fahnen geschrieben.