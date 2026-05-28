Transfercoup perfekt: Torgranate der Regionalliga zündet künftig in Halle!
Halle (Saale) - Der Hallesche FC hat wieder einen Goalgetter! Der Aufstiegsanwärter stellte am Donnerstag in Soufian Benyamina (36) den erfolgreichsten Stürmer der Regionalliga Nordost seit 2022/23 vor.
Satte 60 Mal explodierte die Torgranate, die ablösefrei von Liga-Konkurrent Greifswalder FC kommt, in den vergangenen vier Jahren vor des Gegners Tor - ligaweit der mit Abstand beste Wert.
"Soufian vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz auf dem Platz. Er hat über viele Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt, bringt Führungsstärke mit und soll unser Offensivspiel zusätzlich beleben", erklärt Halles neuer Sportdirektor Marian Unger (42).
Benyamina, der in Berlin geboren wurde, spielte vor seiner Zeit in Greifswald jahrelang in der 3. Liga, traf auch eine Spielklasse höher wie am Fließband (69 Treffer).
In Greifswald avancierte er über die vergangenen vier Saisons zum Topspieler, zur Lebensversicherung und zuletzt zum Kapitän. Seinen Abschied aus der Hansestadt hatte der nimmersatte Routinier Anfang Mai angekündigt.
Während der GFC einen Komplettumbruch vollzieht und künftig auf junge Talente setzen will, hat sich der HFC kommende Saison klar das Ziel Aufstieg auf die Fahnen geschrieben.
Soufian Benyamina wirkt trotz seines Alters topfit
Halle ist Benyaminas elfte Station als Profi. Trotz 36 Jahren wirkt der 1,90 Meter große Angreifer nach wie vor extrem austrainiert und athletisch, erzielt viele Treffer nach Sololäufen.
In Halle soll Benyamina endlich die Problemposition des Mittelstürmers füllen, die seit dem Abstieg vakant ist.
2024/25 war in Fabrice Hartmann (25 Jahre) ein Außenstürmer mit sieben Toren Halles bester Schütze, diese Saison kam Bocar Baro (27 Jahre) auf zehn Treffer (davon vier im letzten Spiel).
Bezeichnend: Die als Torjäger geholten Cyrill Akono (26) und Malek Fakhro (28) sind beide wieder weg.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg