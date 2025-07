Eigenwillige Vorgänge beim Halleschen FC? Das sagt Sportchef Daniel Meyer

Halle (Saale) - Der umstrittene Trainerwechsel, der heiß diskutierte Weggang von Kapitän Jonas Nietfeld (31), unverbindliche Vertragsangebote, eine offene Pokalprämie und negative Ansprachen. Es gibt eine ganz Reihe an eigenwilligen Vorgängen, die mit Daniel Meyer in Verbindung stehen. TAG24 ist den Ungereimtheiten beim Halleschen FC auf den Grund gegangen und hat mit dem 45-Jährigen gesprochen.

Alles in Kürze

An Sportchef Daniel Meyer (45) scheiden sich in Halle die Geister. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Enttäuschung von Daniel Meyer war groß am Abend des 24. Mai. Der Sportchef habe sich "leer" (O-Ton Meyer gegenüber TAG24) gefühlt - trotz des Sieges im Landespokal Sachsen-Anhalt gegen Lok Stendal, der in der 95. Minute erreicht wurde.

Nach einer halben Stunde verließ der Sportchef die Abschlussfeier des Teams in einem Restaurant. Nach eigenen Angaben, weil er an dem Abend seine minderjährigen Töchter betreuen musste.

Die Stimmung war gelöst und ausgelassen. Meyers Weggang fiel erst auf, als an seiner Stelle Mark Zimmermann (51) die Verabschiedungen der scheidenden Spieler übernahm.

Der Ex-Trainer wurde von seinem Chef kurzerhand über die Planänderung informiert, soll sichtbar überrumpelt gewesen sein und musste improvisieren. Auch das Team war perplex, weil Meyer nicht mehr zugegen war.

Es war nicht die erste Aktion, die atmosphärische Störungen offenbarte. Am 6. Spieltag rannte Meyer zur Halbzeit in die HFC-Kabine und geigte der Mannschaft trotz 2:0-Führung die Meinung - Halle gab in der zweiten Hälfte gegen Underdog Eilenburg den sicher geglaubten Sieg aus der Hand.