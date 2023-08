Nächster HFC-Schock: Jetzt fällt Niklas Kreuzers Ersatz monatelang aus!

Halle - Der Hallesche FC bleibt vom Pech verfolgt! Als ob nicht schon genug Stammspieler ausfallen würden, verletzte sich ausgerechnet der als Niklas-Kreuzer-Ersatz geholte Marvin Ajani (29) im Training schwer am Knie und wird ebenfalls monatelang ausfallen.

Denn wann Kreuzer zurückkehren wird, ist genauso ungewiss. Der an Hodenkrebs erkrankte Führungsspieler wird sich demnächst einer Chemotherapie unterziehen lassen.

Daraus wird nun nichts, genauso wie Platzhalter Niklas Kreuzer wird der Rechtsverteidiger im Drittliga -Abstiegskampf nicht helfen können. Traurige Ironie des Schicksals: Ajani sollte eigentlich Kreuzer in den nächsten Monaten vertreten.

Das ist ein mittelschweres Drama, weil Ajani nach zwei Teilzeiteinsätzen auf bestem Weg war, seine Fitnessdefizite aufzuarbeiten und sich in naher Zukunft für die Startelf zu empfehlen.

Die genaue Diagnose steht noch nicht fest, der Klub spricht aber in jedem Fall von einem monatelangen Ausfall.

Ist das bitter! Keine zwei Wochen nach seiner Verpflichtung ist Marvin Ajani schon zum Zuschauen verdammt. Der HFC-Profi verletzte sich jüngst im Training am Knie!

Bei HFC-Trainer Sreto Ristic (47) dürften angesichts der vielen Ausfälle die Sorgenfalten größer werden. © Picture Point / Roger Petzsche

In Abwesenheit der beiden Routiniers wird in den nächsten Monaten die ganze Last rechts hinten auf Youngster Lucas Halangk (19 Jahre, 17 Drittliga-Spiele) ruhen, sofern der HFC keinen Neuen mehr verpflichtet.

Doch nicht nur auf der Rechtsverteidiger-Position hat der Hallesche FC einen Engpass. Die Sachsen-Anhaltiner werden diesen Sommer in einem nie da gewesenen Ausmaß von schweren Verletzungen heimgesucht.

Denn auch Stamm-Linksverteidiger Nico Hug, Spielmacher Besar Halimi (beide Syndesmosebandanriss) und Sturm-Hoffnung Meris Skenderovic (Oberschenkelverletzung) fehlen länger.

Nimmt man Ajani und Kreuzer dazu, sind das allein fünf potenzielle Stammspieler die Trainer Sreto Ristic (47) wegbrechen und das Unterfangen frühzeitiger Klassenerhalt nicht leichter werden lassen. Mit vier Punkten aus vier Spielen ist der HFC mittelmäßig in die Saison gestartet.

Aus dem Grund hatte der HFC vor zwei Wochen mit Angreifer Patrick Hasenhüttl (26), Sohn von Ex-RB-Leipzig-Trainer Ralph (56), nachgelegt. Weitere Zugänge hatte Sportdirektor Thomas Sobotzik (48) vor einer Woche ausgeschlossen, da war Marvin Ajani aber auch noch fit ...