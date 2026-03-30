Neues Level von Hass: Ost-Klub beschließt kompletten Boykott von RB Leipzig

Halle (Saale)/Leipzig - Bei den Mitgliedern den Halleschen FC ist RB Leipzig nicht sonderlich beliebt und sie wollen in Zukunft am liebsten nichts mehr mit dem Team aus Sachsen zu tun haben. Das wurde jetzt sogar offiziell beschlossen.

Die Anhänger des Halleschen FC stellen sich nun komplett gegen RB Leipzig. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Bei der Mitgliederversammlung des Regionalligisten am Sonntag, reichten Mitglieder einen Antrag ein und forderten, dass im Rahmen von Test-, Freundschaftsspielen oder Turnieren nicht mehr gegen RB Leipzig gespielt werden darf.

Zuerst berichtete die Mitteldeutsche Zeitung. Die Versammlung fand unter Ausschluss der Presse statt.

Der Antrag beinhaltet auch, dass nicht mehr auf den Anlagen von RB trainiert werden darf. Zuletzt hatten die Profis des HFC im Winter in Leipzig trainiert, als die Witterungsbedingungen ein Training in Halle nicht möglich machten.

Die 388 bei der Versammlung anwesenden der über 3.000 Vereinsmitglieder stimmten für den Antrag.

Diese Regel gilt nicht nur für die Männer- und Frauenteams, sondern auch für den Nachwuchs.