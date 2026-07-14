Koma nach Aorta-Riss und Schlaganfall: Ex-Stürmer von Hansa Rostock und Hannover 96 kämpft um sein Leben
Hannover - Mitte der 90er-Jahre war er einer der Publikumslieblinge bei Hannover 96, spielte bei Hansa Rostock und dem FC Augsburg, jetzt kämpft der ehemalige Stürmer-Star Kreso Kovacec (56) um sein Leben. Einer seiner Ex-Vereine will helfen und ruft auf seiner Website zu Spenden für den Kroaten auf.
"Wer seine Familie in dieser schweren Zeit unterstützen möchte, kann sich an einer Spendenaktion beteiligen", heißt es bei den Niedersachsen.
In der vergangenen Woche hatte der ehemalige Offensivmann einen Riss der Aorta erlitten. In einer zwölfstündigen Not-Operation versuchten Ärzte, sein Leben zu retten und mussten dabei auch eine Herzklappe ersetzen.
Wie aus dem Spendenaufruf auf Gofundme hervorgeht, kam es nach dem Eingriff zu schweren Komplikationen, wobei Kreso Kovacec einen Schlaganfall und eine Hirnblutung erlitt. Das machte eine weitere Not-Operation nötig. Seitdem liegt der Familienvater im Koma.
"Seine Frau und seine beiden Kinder im Alter von 9 und 15 Jahren erleben seitdem den schwersten Albtraum ihres Lebens. Jeder Tag ist geprägt von Hoffen, Bangen und der Ungewissheit, wie es weitergeht. Die Ärzte tun alles, was in ihrer Macht steht. Doch derzeit kann niemand sagen, welchen Weg Kreso gehen wird", heißt es auf der Spendenplattform.
Sein neunjähriger Sohn spielt selbst Fußball, gilt im Nachwuchs beim FC Augsburg als eines der großen Talente. Sein Papa spielte selbst in der Saison 2002/2003 für den Verein, erzielte in 23 Spielen sieben Tore.
Die Familie hat durch die Erkrankung von Kreso Kovacec keine finanzielle Grundlage mehr
Kreso Kovacec wurde im heutigen Kroatien geboren, wuchs aber in Hamburg auf. Nach seinem Engagement bei Hannover 96 spielte er für Tennis Borussia Berlin und Hansa Rostock. 2007 beendete er seine Karriere.
"Beruflich arbeitet Kreso als Gebrauchtwagenverkäufer, doch für viele ist er weit mehr als das – ein Mensch mit Herz, Ehrlichkeit und einem offenen Ohr", umschreibt der Initiator der Spendenkampagne, Steffen Reißmann, den Ex-Stürmer.
Durch den Wegfall seines Einkommens fehlt der Familie nun die finanzielle Grundlage. "Sollte Kreso diesen schweren Kampf überstehen, werden vermutlich eine lange Rehabilitation, Pflege, Hilfsmittel und möglicherweise ein Umzug in eine barrierefreie Wohnung notwendig", erklärt Reißmann den Spendenaufruf.
Von zunächst angepeilten 45.000 Euro sind bereits 32.605 Euro (Stand 14. Juli, 8.45 Uhr) zusammengekommen.
Alle hoffen auf ein Wunder in der Heilung. Zu den Spendern gehören unter anderem die Fußball-Legenden Fabian Ernst (47) und Otto Addo (51).
Titelfoto: IMAGO / Camera 4