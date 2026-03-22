Wortkarger Abschied von Hannover 96: Schmadtke nach drei Monaten schon wieder weg!

Hannover - Das ging fix! Am 1. Januar nahm Jörg Schmadtke (62) seine Arbeit als Sport-Geschäftsführer bei Hannover 96 auf, 81 Tage später ist das Kapitel bereits wieder beendet.

Jörg Schmadtke (62) verlässt Hannover 96 nach nur drei Monaten bereits wieder. © Swen Pförtner/dpa

Die Niedersachsen hätten sich "einvernehmlich" zum 31. März von dem 62-Jährigen getrennt, wie es in einer Mitteilung vom Sonntagabend hieß. Das Statement ist dabei allerdings äußerst kurz gehalten und geht mit weiteren Informationen denkbar sparsam um.

Ursprünglich lief der Vertrag des erfahrenen Managers bei dem Zweitligisten übrigens noch bis 2029. Es handelte sich bereits um das zweite Engagement des gebürtigen Düsseldorfers an der Leine. Gemeinsam mit Trainer Mirko Slomka (58) hatte er die Roten von 2011 bis 2013 zweimal in die Europa League geführt.

"Man muss mit dem Blick auf die Vergangenheit auch aufpassen. Das weckt manchmal auch falsche Erwartungen", warnte Schmadtke schon wenige Tage nach seinem Amtsantritt im Trainingslager im türkischen Belek noch.

Seine Aufgaben werden interimsweise von Sportdirektor Ralf Becker (55) sowie Geschäftsführer Henning Bindzus (42) übernommen. Man möchte zu gegebener Zeit über eine Neubesetzung entscheiden.