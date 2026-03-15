Live im TV! Zweitliga-Coach bekommt bewegende Botschaft vom Sohn kurz vor Anpfiff

Christian Titz, Trainer von Hannover 96, bekommt kurz vor dem Anpfiff gegen den FC Schalke 04 live im TV eine bewegende Botschaft vom eigenen Sohn Jan-Luca.

Von Tina Hofmann

Gelsenkirchen - Da war der sonst wortgewandte Trainer plötzlich sprachlos! Christian Titz (54), Coach von Hannover 96, hat kurz vor dem Anpfiff des Top-Spiels in der 2. Bundesliga beim FC Schalke 04 live im TV eine bewegende Botschaft von seinem Sohn Jan-Luca erhalten.

Christian Titz (54) in dem Moment, als er die Nachricht von Sohn Jan-Luca live im TV zu sehen bekommt. © IMAGO / Maximilian Koch Wie immer vor Beginn der Partie kam Christian Titz bei Sky Sport zur wichtigen Begegnung gegen Schalke zu Wort. Im Gespräch mit Moderator Max Zielke (32) und Experte Simon Terodde (38) ging es zunächst darum, dass die Familie von Titz in Meerbusch wohnt und sicher einige von ihnen am Sonntag im Stadion seien. Dann hatte der TV-Sender aber eine faustdicke Überraschung für den Trainer vorbereitet, denn plötzlich blendete Sky eine Video-Botschaft von Jan-Luca Titz ein, der einige Worte an seinen Vater wandte: "Hallo Papa, Du wunderst Dich jetzt wahrscheinlich, warum Du mich hier zu sehen bekommst, aber ich habe eine kleine Botschaft an Dich", sagte sein Kind. "Und zwar wünsche ich Dir ganz viel Erfolg für das Spiel gegen Schalke, und bin auch der festen Überzeugung, dass Du und ihr als Team die drei Punkte mit nach Hause nehmen werdet", richtete Jan-Luca Worte an seinen Papa. Hannover 96 Hannover-Hammer an Heiligabend: Schmadtke ist wieder zurück Der wusste gar nicht mehr, was er sagen sollte, war von der Aktion sichtlich ergriffen. Neben guten Wünschen versuchte sich sein Sohn dann auch noch als Hellseher.

Christian Titz und Sohn Jan-Luca haben eine besondere Verbindung

Titz-Sohn Jan-Luca ist davon überzeugt, dass Husseyn Chakroun (21) heute das Siegtor für Hannover schießt. © Carmen Jaspersen/dpa "Ich denke auch, dass Chakroun das entscheidende Tor schießen wird. Ich weiß nicht, ob er von Anfang an spielen wird, oder ob er von der Bank kommt. Aber ihr schafft das, ich hab' Dich ganz doll lieb, Papa und bin immer stolz auf Dich", schloss er seine Nachricht mit emotionalen Worten. Christian Titz war sprachlos, konnte seinem Sohn den Wunsch nach Husseyn Chakroun (21) aber erstmal nicht erfüllen, da er nicht in der Startelf stand. Zur Halbzeit kam dann der Deutsch-Libanese und stand wenig später im Mittelpunkt, als er von Edin Dzeko gefoult wurde. Der Schalker Torjäger flog mit glatt Rot (52. Minute) vom Platz. Am Ende schaffte Hannover in Überzahl aber zumindest noch die Wende und erkämpfte sich beim 2:2-Unentschieden einen Punkt. Hannover 96 Versteckspiel beendet: Zweitliga-Star liebt erfolgreiche Influencerin und alle dürfen's wissen Dzeko in der 29. Minute und Kenan Karaman in der 38. Minute hatten Schalke mit 2:0 in Front gebracht. In Überzahl kam Hannover dann durch Maik Nawrocki (81.) zum Anschluss, ehe Benedict Pichler in der 98. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. Sky-Moderator Max Zielke sagte vor dem Spiel noch: "Was soll heute noch schiefgehen" und verabschiedet Titz ins Spiel, das zunächst so gar nicht für Hannover lief. Der Familienmensch aus Baden, der mit Frau Sabrina neben Jan-Luca auch Tochter Mia hat, hat eine besondere Beziehung zu seinem Sohn, der nicht nur sein größter Fan und Unterstützer ist, sondern auch in jungen Jahren schon an Rheuma erkrankte. Christian Titz setzt sich für die Aufklärung der Krankheit ein. Sohn und Vater konnten nach dem Spielverlauf und dem ganz späten Punkt am Ende doch noch gemeinsam lächeln. Erstmeldung um 14.18 Uhr, aktualisiert um 15.36 Uhr.

Statistik zum Spiel FC Schalke 04 gegen Hannover 96

2. Bundesliga, 26. Spieltag FC Schalke 04 - Hannover 96 2:2 (2:0) FC Schalke 04: Karius - T. Becker, Katic, Kurucay, N'Diaye (90.+5 Sánchez) - El-Faouzi, Schallenberg - Ljubicic (71. Bachmann), Karaman (71. Sylla), Aouchiche (56. Ayhan) - Dzeko Hannover 96: Noll - Neubauer (77. Pichler), Allgeier, Nawrocki, Oudenne (60. Taibi) - Leopold - Yokota (46. Bundu), S. T. Thórdarson (60. Matsuda), Aseko Nkili, Saad (46. Chakroun) - Källman Schiedsrichter: Dr. Robin Braun (Wuppertal) Zuschauer: 62.077 (ausverkauft) Tore: 1:0 Dzeko (29.), 2:0 Karaman (38.), 2:1 Nawrocki (82.), 2:2 Pichler (90.+8) Gelbe Karten: Schallenberg (4) / Neubauer (3), Nawrocki (3) Rote Karten: Dzeko (52./grobes Foulspiel) / - Besondere Vorkommnisse: Karius (FC Schalke 04) hält Foulelfmeter von Leopold (Hannover 96) (81.)

