Leitl-Raus-Rufe bei Hertha BSC: Ändert Klub-Boss Görlich seine Meinung?

Berlin - Hertha-Manager Peter Görlich (59) hat die frühzeitige Jobgarantie für Trainer Stefan Leitl (48) trotz lautstarker Fan-Forderungen nach einem Rauswurf verteidigt.

Stefan Leitl (48) muss trotz der Blamage in Bielefeld nicht um seinen Job bei Hertha BSC fürchten. © Andreas Gora/dpa

"Ich würde noch einmal so entscheiden", sagte der 59-Jährige in einer Medienrunde. Nach dem desaströsen 1:6 zum Saisonabschluss bei Arminia Bielefeld hatte es aus Fankreisen Kritik an der Entscheidung gegeben, mit dem Coach auch in die nächste Zweitliga-Saison zu gehen.

Görlich setzt dagegen auf Kontinuität: Man brauche "eine gewisse Planungssicherheit. Dass ein Auftreten in Bielefeld ab der 46. nicht zu akzeptieren ist, ist ganz klar."

Görlich sowie zahlreiche Mitarbeiter und Trainer auch aus der Hertha-Akademie hatten sich schon nach dem 25. Spieltag in Klausur begeben und eine Saisonanalyse vorangetrieben.

Die Verfügbarkeit auf einzelnen Positionen über mehrere Spieltage sowie das Verhalten bei Standards waren die beiden großen Themen, die von Beginn an der nunmehr abgelaufenen Spielzeit nicht optimal besetzt werden konnten.

"Wir sind von Anfang an hinterhergelaufen. Wir können mit Spitzenteams mithalten, aber nicht konstant mithalten", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (46), der zudem die Heimschwäche monierte, aber auch auf die Vergangenheit verwies: "Man vergisst, wo wir vor drei Jahren nach dem Abstieg standen."