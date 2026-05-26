Nächster internationaler Top-Klub im Rennen um Mega-Talent Kenny Eichhorn
Berlin - Es gibt wohl nur noch zwei Fragen zu klären: Wann geht Kennet Eichhorn (16) und wohin? Denn bei der Vielzahl an Top-Klubs, die um den Youngster buhlen, ist sein dauerhafter Verbleib bei Hertha BSC wohl ausgeschlossen.
Jüngst hat sich ein weiterer Big Player offiziell ins Rennen um den 16-Jährigen eingeschaltet. Nach Informationen von Sky möchte sich auch der englische Rekordmeister FC Liverpool die Dienste des Mega-Talents sichern.
Transfer-Experte Florian Plettenberg (38) teilte beim Kurznachrichtendienst X mit, dass Verantwortliche der Reds dem Mittelfeld-Ass bereits in persönlichen Treffen und Gesprächen einen klaren Karriereplan vorgestellt haben sollen.
Demnach will der LFC die Kaufoption ziehen und Eichhorn sofort verpflichten, ihn dann aber gleich wieder für ein bis zwei Jahre an einen Klub verleihen, bei dem er nach Möglichkeit auch schon Erfahrung in der Champions League sammeln kann. Diesbezüglich sollen auch schon Gespräche geführt worden sein.
Damit verfolgen die Liverpooler eine ähnliche Strategie wie Manchester City, die Kenny ebenfalls in Zukunft in ihren Reihen wissen wollen und dafür eine Zusammenarbeit mit Bayer Leverkusen anstreben, wo seine Ausbildung bis zum 18. Lebensjahr fortgeführt werden soll.
Sky-Experte Florian Plettenberg berichtet bei X vom Liverpool-Interesse an Kennet Eichhorn
Warum darf Kennet Eichhorn nicht sofort in der Premier League spielen?
Dieses ungewöhnliche Vorgehen ist nötig, da englische Klubs den Teenager erst bei Volljährigkeit in der heimischen Premier League einsetzen dürfen - eine Auswirkung des Brexits.
Nach FIFA-Regeln dürfen eigentlich generell keine minderjährigen Spieler aus dem Ausland verpflichtet werden. Allerdings gibt es eine Ausnahmeregelung für Vereine innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, zu dem Großbritannien nach dem Brexit aber nicht mehr zählt.
Innerhalb von Deutschland ist der Wechsel eines 16-Jährigen natürlich kein Problem. Das verschafft den hiesigen Interessenten wie Borussia Dortmund, Bayern München, VfB Stuttgart, RB Leipzig oder Leverkusen einen Vorteil gegenüber denen von der Insel.
Das gilt aber beispielsweise auch für Real Madrid oder den FC Barcelona, die den Mittelfeldstrategen auf dem Zettel haben sollen. Schließlich wird er mit keinem Geringeren als Weltmeister Toni Kroos (36) verglichen, der in Spanien hohes Ansehen genießt. Sie alle können ohne Probleme die Ausstiegsklausel in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro ziehen.
Wenn aber Liverpool, City oder auch der neue englische Meister FC Arsenal in den Genuss dieses Schnäppchens kommen wollen - Kennet Eichhorn wird aktuell mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro gehandelt, der in Zukunft weiter rapide ansteigen dürfte - ist ein wenig mehr Kreativität gefragt.
Titelfoto: Nick Taylor/PA Media/dpa, Marcus Brandt/dpa (Bildmontage)