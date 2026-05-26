Nächster internationaler Top-Klub im Rennen um Mega-Talent Kenny Eichhorn

Berlin - Es gibt wohl nur noch zwei Fragen zu klären: Wann geht Kennet Eichhorn (16) und wohin? Denn bei der Vielzahl an Top-Klubs, die um den Youngster buhlen, ist sein dauerhafter Verbleib bei Hertha BSC wohl ausgeschlossen.

Herthas Mega-Talent Kennet Eichhorn (16) wird nicht nur von sämtlichen Top-Klubs aus Deutschland, sondern auch in England und Spanien gejagt. © Marcus Brandt/dpa

Jüngst hat sich ein weiterer Big Player offiziell ins Rennen um den 16-Jährigen eingeschaltet. Nach Informationen von Sky möchte sich auch der englische Rekordmeister FC Liverpool die Dienste des Mega-Talents sichern.

Transfer-Experte Florian Plettenberg (38) teilte beim Kurznachrichtendienst X mit, dass Verantwortliche der Reds dem Mittelfeld-Ass bereits in persönlichen Treffen und Gesprächen einen klaren Karriereplan vorgestellt haben sollen.

Demnach will der LFC die Kaufoption ziehen und Eichhorn sofort verpflichten, ihn dann aber gleich wieder für ein bis zwei Jahre an einen Klub verleihen, bei dem er nach Möglichkeit auch schon Erfahrung in der Champions League sammeln kann. Diesbezüglich sollen auch schon Gespräche geführt worden sein.

Damit verfolgen die Liverpooler eine ähnliche Strategie wie Manchester City, die Kenny ebenfalls in Zukunft in ihren Reihen wissen wollen und dafür eine Zusammenarbeit mit Bayer Leverkusen anstreben, wo seine Ausbildung bis zum 18. Lebensjahr fortgeführt werden soll.