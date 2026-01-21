Alles viel schlimmer? Hertha-Wunderkind Eichhorn droht Saison-Aus!

Berlin - Das kann doch nicht wahr sein! Hertha BSC bleibt das Verletzungspech auch im neuen Jahr weiter treu. Neben Maurice Krattenmacher (20) wird auch Ausnahme-Talent Kennet Eichhorn (16) den Berlinern lange fehlen. Womöglich sogar noch länger als befürchtet. Dem Teenager droht offenbar das Saison-Aus.

Kennet Eichhorn (16, l.) wird Hertha die nächsten Wochen wohl fehlen, womöglich sogar noch länger. © Andreas Gora/dpa

Das berichtet zumindest die B.Z. Demnach soll er eine Syndesmoseverletzung erlitten haben. Noch besteht aber Hoffnung. Weitere Untersuchungen am Mittwoch und Donnerstag könnten zumindest das Worst-Case-Szenario abwenden.

Der 16-Jährige war im Spitzenspiel gegen Schalke einer der Auffälligsten, musste dann kurz vor Ende der Partie jedoch runter. Er hatte im Spiel einen Schlag abbekommen und war daraufhin auch noch umgeknickt.

Sein Gefühl war dennoch gut. "Es geht weiter, er hat zwei Füße. Das war dann seine Aussage", gab Stefan Leitl (48) nach erster Einschätzung noch Entwarnung.

Am Dienstag folgte dann doch die Hiobsbotschaft: Eichhorn wird mit einer Sprunggelenksverletzung Hertha fehlen, teilte der Zweitligist mit. Wie üblich fehlte der Zusatz, wie lange die Ausfalldauer sein wird. In der Meldung heißt es lediglich "vorerst". Das kann allerdings - sollten sich die Befürchtungen bestätigen - noch sehr lange sein.