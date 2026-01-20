Personalsorgen immer schlimmer: Jetzt fällt auch Hertha-Hoffnung aus

Berlin - Geht das schon wieder los? Kaum ist die Grippewelle überstanden, muss Hertha BSC die nächsten Ausfälle verkraften. Die Personalsorgen werden immer schlimmer. Jetzt fallen auch noch Maurice Krattenmacher (20) und Hoffnungsträger Kennet Eichhorn (16) aus.

Hertha BSC muss erstmal ohne Top-Talent Kennet Eichhorn (16, 2.v.l.) auskommen. © Andreas Gora/dpa

Krattenmacher musste schon kurz vor der Pause gegen Schalke 04 verletzt ausgewechselt werden. Die Bayern-Leihgabe wird mit einer Oberschenkelverletzung "bis auf Weiteres" fehlen, teilte der Zweitligist mit.

Auch Eichhorn musste in der Schlussphase vorzeitig runter. Nach dem 0:0 ging Stefan Leitl (48) noch von keiner Zwangspause aus. "Es geht weiter, er hat zwei Füße. Das war dann seine Aussage", so der Chefcoach.

Jetzt ist klar: Das Wunderkind muss mit einer Sprunggelenksverletzung erstmal passen.

Wie lange, teilte Hertha nicht mit, doch sein Ausfall trifft die Alte Dame gleich doppelt. Der 16-Jährige hatte in seiner Premierensaison eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt, war auch beim Spitzenspiel gegen Schalke einer der Auffälligsten.

Problem: Viel Personal, ihn auf der Doppelsechs zu ersetzen, hat Leitl derzeit ohnehin nicht. Diego Demme (34) plagt erneut über Schwindel, verpasste auch schon das Trainingslager. Wann der Routinier wieder ins Training einsteigen kann, ist derzeit völlig offen. Leon Jensen (28) kämpft sich nach einer Muskelverletzung wieder ran, dürfte beim Wiedersehen mit dem KSC aber noch keine Option sein.