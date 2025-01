Alles viel schlimmer: Saison-Aus für Hertha-Star Dudziak!

Berlin - Beim 1:1 am 2. Spieltag in Hamburg stand Jeremy Dudziak (29) noch in der Startelf, die Heimpleite gegen Düsseldorf (0:2) verfolgte er zumindest noch von der Bank aus. Danach begann seine Leidenszeit, die noch viel länger andauern wird, als befürchtet: Der Linksverteidiger wird in dieser Saison wohl kein Spiel mehr für Hertha BSC bestreiten.