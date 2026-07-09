Alte Dame in Torlaune, aber Ernst schaut wieder nur zu: Dieser Hertha-Star bereitet Sorgen

Berlin - Nur Belastungssteuerung oder steckt da doch mehr dahinter? Anders als angekündigt schaute Tjark Ernst (23) auch beim zweiten Testspiel von Hertha BSC nur zu. Eigentlich sollte der Keeper, der schon am Samstag nur zuguckte, beim 9:0 bei Oberligist SV Lichtenberg 47 wieder zwischen den Pfosten stehen.

Stammkeeper Tjark Ernst (23, M.) schaute wieder nur zu. © IMAGO / Matthias Koch

Die Anzeichen verdichten sich: Ernst könnte auf der Abgangsseite das Dutzend voll machen. Seit Tagen beherrscht der 23-Jährige die Schlagzeilen. Wolfsburg soll von Herthas Nummer eins schon einen Korb bekommen haben, doch Feyenoord Rotterdam, Celtic Glasgow, aber auch Borussia Mönchengladbach buhlen wohl um den Torhüter.

Wurde er geschont, um sich vor einem möglichen Wechsel nicht mehr zu verletzen? Dem Kicker zufolge fehlte Ernst aus Gründen der Belastungssteuerung, ebenso wie Leon Jensen (29).

Der Poker läuft zwar im Hintergrund auf Hochtouren, dennoch könnte sich ein anbahnender Transfer noch ziehen. Der Schlussmann kann für eine festgeschriebene Ablösesumme von fünf Millionen Euro gehen, die Klubs versuchen aber wohl, den Preis noch zu drücken.

Hertha präsentierte sich auch ohne den Stammkeeper in Ballerlaune, tat sich zunächst gegen den kompakt stehenden Fünftligisten schwer. Julian Eitschberger (22) löste in der 37. Minute den Knoten. Kevin Sessa (26) und der frischgebackene 18-jährige Niklas Hildebrand mit dem Pausenpfiff legten noch vor der Pause nach.